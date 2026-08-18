Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, dijo que si Movimiento Ciudadano adopta al Movimiento del Sombrero y Grecia Quiroz en las elecciones 2027, este será un proyecto distinto con el que Morena deberá hacer contraste.

“El Gobierno de Mexico le ha brindado protección pero también ha intervenido a través del Plan Michoacán… quienes hoy están manifestándose como movimiento independiente, porque no son un partido político, y Movimiento Ciudadano se pone el sombrero y los adopta… pues serán candidatos de Movimiento Ciudadano… entonces serán parte de un proyecto muy distinto al nuestro y presentaremos nuestro contraste de proyectos…” Ariadna Montiel. Morena

Movimiento Ciudadano mostró apoyo a Grecia Quiroz durante el Segundo Informe de Gobierno del municipio de Uruapan en Michoacán, que se llevó a cabo la semana anterior.

Al informe acudieron liderazgos de Movimiento Ciudadano como Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, lo que se leyó como un respaldo rumbo a las elecciones 2027.

Plan Michoacán permanece con independencia de aspiraciones de Grecia Quiroz, reitera Ariadna Montiel

Ariadna Montiel dijo que independientemente de las aspiraciones políticas de la principal representante del Movimiento del Sombrero, Grecia Quiroz, se mantiene la protección para ella y el Plan Michoacán sigue de modo permanente.

Este trabajo se hace en conjunto con programas de bienestar y con becas que van de las primaria a la universidad.

Ariadna Montiel dijo que las becas serán una forma de combatir la violencia a fin de evitar que los niños y jóvenes se sumen a la delincuencia.

Gabinete de Seguridad sigue investigando asesinato de Carlos Manzo: Ariadna Montiel

Ariadna Montiel dijo que además del Plan Michoacán, el Gabinete de Seguridad sigue trabajando en investigar el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, entonces esposo de Grecia Quiroz.

La presidenta nacional de Morena insistió que hay un plan de atención permanente a Michoacán y no solo derivado del asesinato del alcalde de Uruapan.