Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, señaló como evidente el acuerdo político entre Movimiento Ciudadano (MC) y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, rumbo a la gubernatura estatal.
“Es una situación político electoral… es un derecho que tiene Grecia Quiroz de aspirar a una candidatura a la gubernatura, vemos que ya está en esa ruta… hay una alianza política real entre MC y Grecia Quiroz, es evidente, hay una alianza…”Alfredo Ramírez Bedolla. Gobernador de Michoacán
El gobernador de Michoacán dijo que claramente es una situación político electoral y Grecia Quiroz ya está en ruta a buscar una candidatura para las elecciones 2027.
Alfredo Ramírez Bedolla señaló que no debería sorprender a nadie las aspiraciones de Grecia Quiroz ni que estas sean por la vía independiente o con MC.
Grecia Quiroz se deja ver con liderazgos de MC
Grecia Quiroz presentó su Segundo Informe de Gobierno como presidenta municipal de Uruapan tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025.
Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, fue unos de los principales asistentes, así como su líder nacional, Jorge Álvarez Máynez e incluso Luis Donaldo Colosio.
Alfredo Ramírez Bedolla seguirá apoyando a Uruapan
Alfredo Ramírez Bedolla dijo que Grecia Quiroz tiene derecho a realizar su informe como le convenga.
Aseguró que seguirá apoyando a Uruapan, Michoacán, con programas, becas, educación y más.