Jorge Álvarez Máynez consideró que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, junto con el partido naranja tienen posibilidades de derrotar a Morena en Michoacán durante las elecciones de 2027.

Durante una entrevista con Milenio Televisión, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano destacó a Grecia Quiroz como una figura con posibilidades de competir por la gubernatura de Michoacán y aseguró que podría encabezar una opción capaz de vencer a Morena.

“Yo pienso que Grecia Quiroz y el movimiento que ella representa, del que son parte, son los que pueden derrotar a Morena en el caso de Michoacán (...) No tengo duda de que ella tiene posibilidades de derrotar a Morena en Michoacán” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

El dirigente nacional de MC resaltó la figura de Grecia Quiroz a menos de un año de las elecciones de 2027, en las que estarán en juego distintos cargos de elección popular en el país.

Cabe recordar que Grecia Quiroz ha sido mencionada como una posible aspirante a la gubernatura de Michoacán para 2027, luego del asesinato de su esposo, el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Jorge Álvarez Máynez destaca comunicación entre MC y Grecia Quiroz

Durante la entrevista, Álvarez Máynez señaló que Movimiento Ciudadano ha mantenido una buena comunicación con Grecia Quiroz.

Además, recordó que después del asesinato de Carlos Manzo, desde MC hicieron un llamado para respaldar a Uruapan.

“Nosotros siempre hemos tenido una buena comunicación”. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano también descartó que el partido tenga una estrategia basada en insultos contra el gobierno, como, dijo, han hecho otros partidos de oposición para intentar obtener más votos.

Jorge Álvarez Máynez ve posibilidades de que MC gane más estados en 2027

Además de Michoacán, Jorge Álvarez Máynez consideró que Movimiento Ciudadano tiene posibilidades de competir por otras gubernaturas y derrotar a Morena en las elecciones de 2027.

Entre los estados donde el dirigente nacional de MC ve posibilidades para su partido se encuentran:

Guerrero

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Zacatecas

Incluso, Álvarez Máynez no descartó competir personalmente por la gubernatura de Zacatecas. Sin embargo, enfatizó que actualmente, como dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, sus esfuerzos están concentrados en las 32 entidades del país.

Asimismo, señaló que para competir por la gubernatura de su estado natal sería necesario contar con alguien que pudiera dedicarse de tiempo completo a esa tarea.