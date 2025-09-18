Un juez federal del penal del Altiplano emitió una segunda orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, por delincuencia organizada, en su llegada a México.

Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, fue detenido la noche del viernes 12 de septiembre 2025 en Paraguay, país del que llegó con destino al penal del Altiplano en Almoloya.

Además de delincuencia organizada como líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena es señalado de cinco delitos más, entre ellos, robo de hidrocarburos y secuestro.

Hernán Bermúdez Requena: Emiten segunda orden de aprehensión en su contra

Previo a su llegada a México, un juez federal del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 1, el Altiplano, giró una segunda orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena por delincuencia organizada.

La orden de aprehensión con causa penal 386/2025 señala que Hernán Bermúdez Requena pudo participar en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de:

atentar contra la salud

hacer acopio y tráfico de armas

secuestrar

cometer delitos en materia de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol

Todo esto con el agravante de que Hernán Bermúdez Requena habría cometido dichos crímenes cuando era funcionario público en Tabasco.

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas e incluye a otros presuntos delincuentes bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena.

Tras su llegada a México, se espera el arribo de Hernán Bermúdez Requena en el penal del Altiplano en donde será presentado ante un juez penal.