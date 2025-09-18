El ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, retrasó su arribo a México, luego de que autoridades modificaran el horario para aterrizar en Tapachula, Chiapas.

Tras esto, se prevé que Hernán Bermúdez Requena sea trasladado al Estado de México, toda vez que será ingresado al penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de La Barredora, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue expulsado de Paraguay el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Hernán Bermúdez Requena llega a México tras expulsión de Paraguay

Hernán Bermúdez Requena es señalado por haber fundado la organización criminal La Barredora, la cual, tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ex funcionario de Tabasco se encuentra acusado por la FGR de diversos delitos derivados de sus nexos con La Barredora, grupo vinculado al CJNG:

Extorsión

Secuestro exprés

Asociación delictuosa

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita