El vuelo de Hernán Bermúdez Requena, señalado como el líder del grupo delictivo “La Barredora”, sumó tres escalas en distintas entidades del territorio mexicano.

Fue el 17 de septiembre cuando Paraguay tomó la decisión de expulsar a Hernán Bermúdez Requena tras verificar que el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco se encontraba de forma irregular en su país.

Con esa decisión, al avión ejecutivo de la Fiscalía General de la República (FGR) se le encomendó la tarea de trasladar a Hernán Bermúdez Requena a territorio mexicano.

Sin embargo, el viaje sumó su tercera escala con los estados de:

Chiapas

Tabasco

Campeche

Hernán Bermúdez Requena (Especial)

Vuelo de Hernán Bermúdez Requena arriba al Aeropuerto de Toluca

Fuentes federales confirmaron que el vuelo de Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder del grupo criminal "La Barredora“, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca.

La llegada de Hernán Bermúdez Requena ocurrió alrededor de las 19:00 horas, donde ya lo espera un fuerte operativo encabezado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Luego de haber sumado tres escalas para llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Hernán Bermúdez Requena será trasladado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.