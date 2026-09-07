La Asociación de Internet MX (AIMX) reconoció la preocupación por parte de las autoridades mexicanas por proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en México, ante la propuesta emitida por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

La AIMX insistió en la evidencia sobre el impacto negativo del uso no supervisado o excesivo de pantallas en menores de edad: la exposición prolongada altera procesos neurocognitivos clave, afecta los periodos de atención, modifica la retención de memoria y causa daños irreversibles en las dinámicas de aprendizaje y salud mental.

Dispositivos inteligentes son un instrumento dinámico

La AIMX consideró fundamental hacer una distinción entre el uso recreativo y el uso educativo por parte de los alumnos y la labor pedagógica de los docentes. Asimismo, puntualizó que extender una prohibición absoluta al cuerpo magisterial carece de sustento, viabilidad y práctica, lo cual, indicó podría resultar contraproducente.

De acuerdo con la AIMX, los dispositivos también son herramientas de trabajo pedagógico e investigación. Consideró que los dispositivos móviles son un instrumento dinámico para la consulta de información, investigación en tiempo real, y la innovación didáctica dentro del aula.

Por lo que con los avances en educación personalizada que se brindan en las diferentes plataformas de Inteligencia Artificial, es importante distinguir los accesos de internet en las aulas, con la finalidad de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Retirar dispositivos a docentes atenta contra sus derechos laborales

También, la AIMX insistió en que es un canal institucional de comunicación en tiempo real: Es el medio directo para entablar contacto operativo con directivos, pares y padres de familia durante el horario lectivo.

Además, retirar los dispositivos inteligentes a docentes atentaría contra sus derechos laborales, debido a que los obligaría a atender asuntos escolares y requerimientos administrativos fuera de su horario contractual, vulnerando sus condiciones de trabajo e invadiendo sus tiempos de descanso.

Es indispensable distinguir el uso recreativo del potencial pedagógico de la tecnología. Prohibir los dispositivos al personal docente no solo limita la innovación en el aula, sino que vulnera sus derechos laborales y su derecho a la desconexión digital al obligarlos a atender tareas administrativas fuera de su horario contractual. Enrique Ortega, Vicepresidente de Educación y Cultura de la Asociación Mexicana de Internet

AIMX propone regulación inteligente para promover la autonomía pedagógica

La AIMX propone una regulación inteligente, evaluada y de clase mundial que permita trabajar en corresponsabilidad, porque puntualizó que la escuela no puede asumir sola la regulación del entorno digital. Los padres de familia deben involucrarse seria y activamente en la educación digital de sus hijos y fijar límites claros, como lugares de acceso, comportamiento en línea, tiempo en pantalla, entre otros aspectos.

El primer espacio seguro en internet para menores deben de ser los dispositivos que se facilitan a las niñas, niños y adolescentes por parte de sus padres o familiares.

Dentro de las aulas, establecer una gradualidad y autonomía pedagógica, aplicando proporciones según la edad (mayor restricción en educación básica y uso guiado para investigación en niveles superiores), garantizando que el docente tenga la libertad de decir cuándo usar la tecnología como recurso su enseñanza, haciendo válida su libertad de cátedra.

Dentro de los programas de educación básica se tiene que contar con programas robustos de ciudadanía digital e integración tecnológica sobre todo en temas de Inteligencia Artificial acorde a cada nivel educativo. Así como la alfabetización digital integral que fomente el pensamiento crítico, la ciberseguridad y el uso ético de las herramientas digitales es un deber de nuestro sistema educativo.

La AIMX, aseguró que en México ya existen plataformas de Inteligencia Artificial que están apoyando los planes y programas educativos; prohibir el dispositivo solo crea una pausa temporal que impactará negativamente en estas generaciones, porque cuando estén en edad de buscar incluirse en un mercado laboral altamente competitivo tecnológicamente estarán en total desventaja, porque el resto del mundo evolucionó sus habilidades digitales y ellos no.

La tecnología debe ser un puente para la inclusión y el conocimiento, guiada por la regulación responsable, la evidencia científica y el respeto a los derechos de toda la comunidad educativa.