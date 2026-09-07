Isaac Rodríguez Ochoa es un político local en Esperanza, Puebla, señalado de vínculos con el crimen organizado.

Su detención el 7 de septiembre de 2026 lo suma a la lista de exalcaldes detenidos por el Gabinete de Seguridad en el marco del Operativo Enjambre.

¿Quién es Isaac Rodríguez Ochoa?

Isaac Rodríguez Ochoa es presidente municipal para el periodo 2024-2027 por Morena en Esperanza, Puebla, vinculado a un grupo criminal llamado Los Zúñiga, dedicado al robo de camiones de carga.

Su detención el 7 de septiembre de 2026 se hizo como parte del Operativo Enjambre que se dedica a desbaratar redes de corrupción entre grupos criminales y políticos locales.

¿Qué edad tiene Isaac Rodríguez Ochoa?

Isaac Rodríguez Ochoa tiene alrededor de 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de Isaac Rodríguez Ochoa?

Se desconoce quién es la esposa Isaac Rodríguez Ochoa.

¿Qué signo zodiacal Isaac Rodríguez Ochoa?

Se desconoce ese dato.

¿Cuántos hijos tiene Isaac Rodríguez Ochoa?

Se desconocen detalles de la vida familiar de Isaac Rodríguez Ochoa.

Únicamente se sabe que un hermano suyo fue detenido en el Operativo Enjambre.

¿Qué estudió Isaac Rodríguez Ochoa?

Isaac Rodríguez Ochoa estudió la Licenciatura en Derecho y Juicios Orales en la Universidad de Los Ángeles, plantel Tehuacán, Puebla.

¿En qué ha trabajado Isaac Rodríguez Ochoa?

Isaac Rodríguez Ochoa ha hecho política desde los 18 años de edad en grupos políticos de Esperanza, Puebla.

Trabajó en el registro civil municipal en 2014 y ha sido miembro de la asociación civil ESFUSI que entrega medicamentos de manera gratuita.

En 2021 se convirtió en presidente municipal de Esperanza, Puebla, para culminar su periodo 2024 y se reeligió para el periodo 2024-2027.

Actualmente se le señala de cercanía con el grupo criminal local Los Zúñiga que se dedica a robo de camiones de carga y narcomenudeo.