El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para regular el uso de celulares, pantallas y otros dispositivos electrónicos en primarias y secundarias.

La propuesta busca establecer reglas para el uso de estos dispositivos durante el horario de clases, con el objetivo de priorizar el aprendizaje, la concentración y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Ricardo Gallardo plantea regular dispositivos durante las clases

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo explicó que la iniciativa surgió después de escuchar a madres y padres de familia, docentes y comunidades educativas, quienes han planteado la necesidad de establecer reglas claras ante los retos relacionados con el uso permanente de la tecnología y las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes.

Queremos que nuestras niñas y nuestros niños aprovechen al cien por ciento el tiempo que pasan en las aulas, que estén atentos a sus maestras y maestros y que las pantallas no se conviertan en una distracción para su aprendizaje. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

El gobernador de San Luis Potosí aclaró que la propuesta estará enfocada en ordenar el uso de dispositivos electrónicos durante el horario de clases y con fines educativos, sin desconocer los beneficios que puede aportar la tecnología.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona señaló que existen momentos y espacios destinados al entretenimiento y al uso de dispositivos electrónicos, pero consideró que las aulas deben recuperar plenamente su función como espacios de aprendizaje.

Iniciativa será enviada al Congreso de San Luis Potosí

La propuesta será turnada al Congreso del Estado de San Luis Potosí para su análisis y, en su caso, aprobación. El Gobierno de San Luis Potosí planteó que esta medida forma parte de una estrategia para atender las necesidades actuales de las familias y privilegiar la convivencia, la atención, el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

A esta iniciativa se suma el respaldo del gobierno estatal a la infraestructura educativa. De acuerdo con lo señalado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, durante su administración se han construido y rehabilitado más de 530 escuelas en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El mandatario afirmó que estos trabajos buscan atender el rezago histórico en infraestructura educativa y proporcionar a niñas, niños y jóvenes centros educativos modernos, dignos, equipados y suficientes.