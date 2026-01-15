Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, arribó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y discutir la iniciativa de la reforma electoral.
De acuerdo con la información, el senador Adán Augusto López habría llegado a Palacio Nacional en una motocicleta pasadas las 5:00 de la tarde y después arribó su camioneta.
Adán Augusto López llega a Palacio Nacional por reunión con Sheinbaum para la reforma electoral
Este miércoles 14 de enero se reúne la comisión presidencial para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Los coordinadores de Morena en las dos cámaras del Congreso ingresaron a Palacio Nacional para asistir a la reunión y evitaron dar declaraciones a su entrada.
Los reportes indican que en la reunión también participan:
- Pablo Gómez
- Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado
- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados
- Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena
- Arturo Zaldívar, miembro de la comisión presidencial para la reforma electoral
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
- Ernestina Godoy, fiscal general de la República
- Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del ejecutivo federal
- Lázaro Cárdenas Batell, jefe de oficina de la Presidencia
Esta reunión tiene como objetivo discutir la iniciativa de reforma electoral que se enviará al Congreso y, según las fuentes, está podría durar hasta 2 horas.
Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que lla información sobre la discuión en esta reunión la daría a conocer durante la mañanera del 15 de enero.