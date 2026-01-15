Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, arribó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y discutir la iniciativa de la reforma electoral.

De acuerdo con la información, el senador Adán Augusto López habría llegado a Palacio Nacional en una motocicleta pasadas las 5:00 de la tarde y después arribó su camioneta.

Arriban los coordinadores de Morena en las cámaras a Palacio Nacional para revisar con la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta de reforma electoral; se prevé que a las 5:00 de la tarde arranque la reunión en la que estarán presentes Adán Augusto López y Ricardo Monreal,…

Este miércoles 14 de enero se reúne la comisión presidencial para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Los coordinadores de Morena en las dos cámaras del Congreso ingresaron a Palacio Nacional para asistir a la reunión y evitaron dar declaraciones a su entrada.

Los reportes indican que en la reunión también participan:

Esta reunión tiene como objetivo discutir la iniciativa de reforma electoral que se enviará al Congreso y, según las fuentes, está podría durar hasta 2 horas.

Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que lla información sobre la discuión en esta reunión la daría a conocer durante la mañanera del 15 de enero.