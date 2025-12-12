Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, maneja a discreción el presupuesto millonario destinado a los legisladores.

De acuerdo con una investigación de Reforma, así como de la periodista Leticia Robles, del Excélsior, Adán Augusto López Hernández tiene a su disposición un total de mil 894 millones de pesos, sólo para el ejercicio de 2025.

Este presupuesto se suma a los cuestionamientos por los miles de libros de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que compró y entregó a los legisladores de Morena y que habrían costado alrededor de 4 millones 677 mil pesos.

Adán Augusto López maneja y distribuye a discreción el millonario presupuesto del Senado

Adán Augusto López, como presidente de la Jucopo, tiene la atribución de distribuir, a discreción, un presupuesto millonario cercano a los mil 9000 millones de pesos a los senadores.

El total de mil 894 millones de pesos por concepto de subvenciones se distribuye a los senadores, dependiendo del cargo en la o las comisiones a las que pertenezcan.

Sin embargo, Adán Augusto López también tiene acceso personal a un presupuesto de 12 millones de pesos que le corresponden como presidente de la Jucopo; sin embargo, “no hay manera de que se sepan cómo se gastan”.

“Bueno, pues no hay forma,... No hay manera. No, no hay manera. No hay manera. Y te voy a decir algo, nunca la ha habido... O sea, no es solamente un asunto de Adán, viene desde las épocas del PRI, del PAN, o sea, no hay manera” Leticia Robles, periodista

Asimismo, tiene a su disposición cerca de 7 millones de pesos para gastos, así como de 1.3 millones de pesos para la Mesa Directiva que puede usar “de manera discrecional”.