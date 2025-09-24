Javier May calificó como una “propaganda política” la denuncia que se interpuso el PRI contra Adán Augusto López por crimen organizado.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el gobernador de Tabasco insinuó que Alejandro Moreno debería investigar su situación antes de denunciar a otras personas.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno anunció que se interpuso una denuncia en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López por crimen organizado.

Al respecto, el gobernador de Tabasco Javier May calificó como “propaganda política” la denuncia contra Adán Augusto López.

En su video, Javier May señaló que Alejandro Moreno debería de comenzar por investigar su propia situación, antes de señalar a otra persona.

“Es propaganda política lo que está haciendo, que empiecen por él, por Alejandro Moreno sí es un …” Javier May

Cabe recordar que Alejandro Moreno anunció demanda ante el FBI y la DEA contra Adán Augusto López por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, huachicol, contrabando y lavado de dinero.

Javier May va a seguir todo lo que suceda en el proceso legal en contra de Hernán Bermúdez Requena

Durante su encuentro con varios medios de comunicación, Javier May Rodríguez habló sobre el proceso que enfrenta el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Javier May reiteró que deberán esperar el proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”.

En ese sentido, Javier May destacó que es importante dejar que el proceso legal continúe su curso y que sean las autoridades las encargadas de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

“Hay que esperar que siga el proceso que se está llevando, vamos a estar pendientes, digo es un juicio que están llevando a cabo las autoridades” Javier May

Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso y quedará bajo la medida de prisión preventiva.

Sin embargo un Juez de Control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, que terminará el 23 de diciembre de este año.

Hernán Bermúdez Requena es acusado por su presunto liderazgo de La Barredora, por los delitos de:

Secuestro agravado

Asociación delictuosa

Extorsión agravada