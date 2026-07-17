Guadalupe Acusta Naranjo cuestionó a la Fiscalía General de la República (FGR) por presentar a Ernesto Ruffo como “cabeza del huachicol” en México.

“Ir ahora a hacer parecer a Ernesto como la cabeza de todo el problema del huachicol en México es verdaderamente indignante, por no decir ridículo” Guadalupe Acosta Naranjo

En entrevista con Azucena Uresti, el presidente nacional de Somos México calificó como indignante que se busque culpar a Ernesto Ruffo de dicho delito en lugar de investigar a quienes revisan qué productos entran al país y señaló a los directores de Aduanas.

Asimismo, sostuvo que Ernesto Ruffo es inocente y reiteró que la empresa vinculada al huachicol por la FGR no compra, comercia ni distribuye el combustible.

Acosta Naranjo se dice indignado por detención de Ernesto Ruffo y cuestiona acusación sobre huachicol

Guadalupe Acosta Naranjo compartió que recibió la noticia de la detención de Ernesto Ruffo con sorpresa e indignación y cuestionó que la FGR busque colocar al ex gobernador de Baja California como “la cabeza del huachicol”.

“Muy sorpresivo y en mi caso de recibirlo con mucha indignación…Me parece a mí un verdadero absurdo. ¿Por qué no están investigando a los directores de aduanas?” Guadalupe Acosta Naranjo

De acuerdo con Guadalupe Acosta Naranjo, se debe de investigar a la Asociación Nacional de Aduanas “que son los que en verdad revisan qué es lo que ingresa” al país.

En este sentido, llamó a investigar a funcionarios como:

Ricardo Peralta, administrador general de Aduanas al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Rafael Marín, administrador general de Aduanas al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum

Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, de 2020 a 2021

Esto ya que les corresponde revisar todo tipo de mercancías que ingresan al país, incluyendo los hidrocarburos importados a Estados Unidos.

Asimismo, reiteró que los señalamientos realizados por la FGR muestran a Ernesto Ruffo como “el dueño de las aduanas…el dueño de la transportación de la mercancía”.

Sin embargo, el papel de la empresa del ex gobernador se trata solo del trámite de los pedimentos aduanales y no está relacionada con el comercio ni la distribución del combustible.

Ernesto Ruffo sólo realiza papeleo, asegura Acosta Naranjo

Por otra parte, Guadalupe Acosta Naranjo aseguró que Ernesto Ruffo es inocente y recordó que él ofreció entregar documentación y se presentó voluntariamente ante la FGR pero ahora “quieren hacerlo parecer como la cabeza de todo el huachicol en México”.

Asimismo, aseguró que las autoridades “se aprovechan de la ignorancia” general sobre lo que se requiere para poder importar combustibles.

“Se aprovechan un poco de la ignorancia de cuál es el trámite que se requiere para importar gasolinas y el papel que puede jugar una una empresa como la de Ernesto que hace solamente el papeleo de la importación” Guadalupe Acosta Naranjo

Asimismo, resaltó que se requiere de una investigación pero de “quiénes son los que manejan las aduanas”.