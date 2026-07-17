Somos México exigió la liberación inmediata del exgobernador Ernesto Ruffo al considerar que su detención es una cortina de humo para desviar la atención de las acusaciones en contra de Marina del Pilar Ávila.

De acuerdo con Somos México, Ernesto Ruffo ya ha confirmado la legalidad de su empresa, por lo que, si de huachicol fiscal se trata, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es la responsable.

“Es la ANAM la que certifica el tipo de producto que se introduce a México. Ruffo Appel lo ha dicho públicamente, la ANAM es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol”. Somos México

Ernesto Ruffo Appel es detenido por huachicol y delincuencia organizada (FGR)

Somos México pide liberación de Ernesto Ruffo y acusa de cortina de humo por caso Marina del Pilar

Somos México exigió la liberación inmediata e incondicional de Ernesto Ruffo, pues su detención constituiría un “atropello inaudito” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El nuevo partido político afirmó que la detención de Ernesto Ruffo fue “arbitraria e ilegal”, pues el exmandatario ya ha explicado las transacciones de la empresa Alisimo, de la que es socio.

Asimismo, Somos México señaló que la certificación de los productos que ingresan al país corresponde a la ANAM, institución que, de acuerdo con el posicionamiento, sería la responsable del huachicol fiscal.

Somos México exige liberación inmediata de Ernesto Ruffo (@SomosMxMexico)

Somos México exige liberación inmediata de Ernesto Ruffo (@SomosMxMexico)

Sostuvo que la acción contra Ernesto Ruffo ocurre en medio de los señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por lo que podría tratarse de una cortina de humo.

A través de un comunicado, Somos México rechazó las acusaciones de huachicol fiscal contra Ernesto Ruffo y afirmó que los responsables de ese delito “no están en la sociedad civil, sino en el gobierno”.

Finalmente, exigió que el proceso se conduzca con apego a la legalidad, al considerar que la detención representa un uso político de la procuración de justicia.