Javier Corral reaccionó con sorpresa a la detención de Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California, por presuntos delitos de huachicol y delincuencia organizada.

De acuerdo con Javier Corral, considera que el exgobernador es una persona “honesta, íntegra, un hombre de bien”, por lo que conocer la detención lo sorprendió enormemente.

Asimismo, resaltó que no puede pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia; sin embargo, pidió que se expliquen las acusaciones y elementos que sustentan la detención de Ernesto Ruffo.

“No conozco la causa que lo imputa, ni siquiera sabía de una investigación en su contra. No podría pronunciarme sobre su culpabilidad o inocencia” Javier Corral

Por su parte, el panista Roberto Gil Zuarth aseguró que “la cobardía” de Javier Corral lo hace responsable “de este atropello”.

Corral pide a autoridades sustentar detención de Ernesto Ruffo

Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, se pronunció sobre la detención del panista Ernesto Ruffo el pasado 16 de julio.

De acuerdo con el morenista, ante la relevancia de la biografía personal de Ernesto Ruffo y el ambiente político en Baja California, es necesario que las autoridades expliquen las acusaciones y los elementos que sustentan la detención.

Asimismo, resaltó que confía en que el Ministerio Público Federal haya presentado “pruebas contundentes” para solicitar la detención del ex gobernador de Baja California pues lo contrario “sería autodestructivo para el sistema institucional”.

“Por la relevancia de la biografía personal de Ernesto Ruffo, así como el ambiente político en Baja California, dominado por la escalada de contradicciones, absurdos y mentiras que se propalan por su actual gobernadora y los graves señalamientos de su antecesor, es muy importante que se expliquen las acusaciones y los elementos que sustentan su detención” Javier Corral

Javier Corral se pronuncia sobre detención de Ernesto Ruffo (Javier Corral/X)

Roberto Gil Zuarth culpa a Javier Corral por detención de Ernesto Ruffo

Luego de que Javier Corral se pronunciara sobre la detención de Ernesto Ruffo, Roberto Gil Zuarth señaló a Javier Corral como el responsable.

De acuerdo con el panista, se trata la “cobardía” de Javier Corral, quien se desvinculó del PAN para sumarse a Morena, hizo posible el atropello a Ernesto Ruffo.

“Tú eres responsable de este atropello, Javier. Tú y tu cobardía” Roberto Gil Zuarth

Roberto Gil Zuarth reclama a Javier Corral (Roberto Gil Zuarth/X)

Por su parte, Jorge Romero aseguró que Ernesto Ruffo “sabrá defenderse de las imputaciones” que se le están haciendo.

Sin embargo, aseguró que esta detención se trata de una estrategia de distracción de las “acusaciones delgadísimas que están sucediendo justamente en el estado de Baja California”.