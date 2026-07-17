El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó que el caso de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, se realice con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

De acuerdo con la información, Ernesto Ruffo fue detenido la tarde de este jueves 16 de julio y el PAN reiteró su confianza en que el exmandatario aclarará los señalamientos de los que se le acusan.

“Acción Nacional manifestó su confianza en que Ernesto Ruffo aclarará los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley”. PAN

PAN pide respeto al debido proceso para Ernesto Ruffo (Captura de pantalla)

PAN exige respeto al debido proceso y presunción de inocencia para Ernesto Ruffo

Tras la detención de Ernesto Ruffo, el PAN sostuvo que nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que ella establece, por lo que se pidió que se respete el debido proceso.

“Ante la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia”. PAN

A través de un comunicado, Acción Nacional también señaló que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas las personas, sin importar los partidos, y mencionó a Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar.

“El PAN sostuvo que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas y todos”. PAN

El partido señaló que, mientras las autoridades actuaron de manera inmediata para detener a Ernesto Ruffo, aún no se ha actuado contra Rocha Moya y Marina del Pilar pese a las pruebas que hay en su contra.

El PAN agregó que la confianza en las instituciones depende de que la ley se aplique con imparcialidad, sin criterios políticos, e hizo un llamado a atender los casos de los gobernadores morenistas.

Finalmente, el PAN reiteró que defenderá el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la aplicación imparcial de la justicia, al considerar que solo así se fortalece la confianza en las instituciones.

(@AccionNacional)