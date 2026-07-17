El exgobernador Ernesto Ruffo, lanzó un “no me olviden” a sus colaboradores antes de ser trasladado a la Fiscalía General de la República de México (FGR) desde Baja California.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Ernesto Ruffo inició su trayecto para ser presentado ante las autoridades federales por los delitos de huachicol fiscal y delincuencia organizada.

Previo a abordar un automóvil que lo llevaría a un avión, Ernesto Ruffo no escondió su preocupación ante la gravedad de las acusaciones que enfrenta.

Ernesto Ruffo podría ser enviado al penal del Altiplano tras su traslado a la FGR

La noche del jueves 16 de junio, autoridades llevaron a cabo el traslado de Ernesto Ruffo a la FGR desde Baja California, tras su detención en el municipio de Ensenada por elementos estatales y federales.

De acuerdo con información, el exgobernador podría ser enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal de Altiplano, en Almoloya de Juárez, una vez realice su presentación ante la FGR.

Se espera que Ernesto Ruffo se presentando ante un juez federal, para conocer formalmente las imputaciones en su contra.

En esta etapa, el jugador definirá su situación jurídica, determinando si es vinculado a proceso y si se le dicta la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del proceso legal.

Lo anterior, debido a la gravedad de los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal que le imputan autoridades federales.