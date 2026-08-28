Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, aseguró que el ex contralmirante es inocente del delito de huachicol fiscal.

“Fernando es inocente de los hechos que le pretende atribuir la Fiscalía General de la República” Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna

En entrevista para Azucena Uresti, el abogado resaltó que, en la intención de probar la inocencia, se solicitó la comparecencia de Rafael Ojeda para la audiencia de imputación.

Sin embargo, no se presentó a la audiencia de Fernando Farías Laguna ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo notificarlo porque “no saben donde vive”.

Asimismo, resaltó que solicitarán un amparo contra la prisión preventiva oficiosa al considerar que no es aplicable esta medida cautelar.

Abogado defiende inocencia de Fernando Farías Laguna

El abogado Epigmenio Mendieta defendió que Fernando Farías Laguna es inocente del delito de robo de combustible del que se le señala como uno de los líderes.

De acuerdo con el abogado, existe una imposibilidad en la supuesta participación de Farías Laguna en la organización de huachicol fiscal, ya que las fechas no concuerdan.

Epigmenio Mendieta señaló que, según uno de los testigos miembro de la organización de robo de combustible, ésta inició sus operaciones en 2019 pero Farías Laguna habría entrado el 1 de enero de 2023.

Sin embargo, en dicha fecha Fernando Farías Laguna se encontraba como agregado naval en España, cumpliendo con funciones diplomáticas.

“Hay un testigo muy relevante que acaba de aparecer en estas últimas actuaciones que dice que esta organización criminal empezó a funcionar en 2019; sin embargo hay el testigo Santo… yo le pregunto como una de las aclaraciones: dime ¿cuándo empezó a funcionar Fernando en esa organización criminal? La fecha que me dan es primero de enero de 2023… pero tiene una característica, Fernando ni siquiera está en México ¿dónde está? En España como agregado naval” Epigmenio Mendieta

Por otra parte, el abogado resaltó que los documentos, propuestas de cambios y adscripciones que la fiscalía atribuye a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna no están sustentados.

“La juez reconoce ya en audiencia que sí hay un entramado criminal y dice..que en esa están involucradas secretarías de Estado, empresas paraestatales... empresarios que tienen concesiones de importación... agentes aduanales... que están involucrados permisionarios de muelles, empresarios transportistas y gasolineros. Y de todo eso dice que son líderes de toda esa organización criminal dos marinos de mando medio además esa es la parte que no cuadra” Epigmenio Mendieta

Cabe señalar que la esposa de Fernando Farías Laguna, Mónica Gámez, resaltó que el vicealmirante denunció en tres o cuatro ocasiones la red criminal a su tío político, Rafael Ojeda, para decirle lo que estaba sucediendo.

Abogado de Fernando Farías Laguna acusa presunta protección a Rafael Ojeda

Por otra parte, Epigmenio Mendieta señaló que se mantendrán en la solicitud de comparecencia de Rafael Ojeda y señaló que deberá ocurrir en el transcurso de 30 días.

Asimismo, señaló que se está protegiendo a Rafael Ojeda al no notificarle el llamado a comparecencia porque, de no ser Fernando y Manuel Roberto Farías, “tendría que ser el tío”.

“Si no fuera Fernando y no fuera Manuel Roberto entonces tendría que ser el tío y es a quien quieren exonerar de estos hechos” Epigmenio Mendieta

Por ello, resaltó que Rafael Ojeda debe de declarar y corroborar que no participó en el huachicol fiscal.