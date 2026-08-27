El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso el 27 de agosto de 2026, tras la reanudación de su audiencia inicial en el Penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburosen lamodlaidad de pcultamiento, dentro de una megared de huachicol fiscal.

“Un juez de control determinó vincular a proceso a Fernando “N”, ex servidor público posiblemente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible... por la probable intervención en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la modalidad de ocultamiento" FGR

Fernando Farías Laguna permanecerá recluido en el Altiplano, donde se encuentra desde el 21 de agosto, mientras avanzan las investigaciones en su contra.

Fernando Farías Laguna es vinculado a proceso y seguirá en el Altiplano

Fernando Farías Laguna está vinculado a proceso y se mantiene la prisión preventiva en su contra, por lo que deberá permanecer durante la investigación complementaria en el Penal del Altiplano.

Al momento de anunciar la vinculación a proceso quedó pendiente conocer los meses definidos por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega para la investigación complementaria.

Se espera conocer ese dato de voz del abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, al concluir la audiencia de este 27 de agosto.

Defensa de Fernando Farías Laguna podría apelar la vinculación a proceso

La defensa encabezada por Epigmenio Mendieta tiene cinco días hábiles para impugnar la decisión de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, si así lo decide.

Durante la audiencia llevada a cabo el 26 de agosto, el equipo legal presentó pruebas y peritajes ante los 100 medios de pruebas presentados por la FGR.