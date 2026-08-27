Claudia Sheinbaum pidió justicia en el caso de Fernando Farías Laguna, acusado de participar en una megared de huachicol fiscal.

“Justicia…. había una denuncia del extitular de la Secretaría de Marina en la FGR contra algunas de las personas de la propia secretaría de Marina… una nueva denuncia que hace el actual titular o la Secretaría de Marina de estas personas… tiene una carpeta de investigación muy sólida… se pide justicia de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de México señaló el 27 de agosto de 2026 que la carpeta de investigación es sólida, pues se construyó no solo con la denuncia del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sino también con otra presentada bajo la administración de Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Entre las pruebas contra Fernando Farías Laguna destaca el intento de ingreso de un buque con hidrocarburos irregulares en Tampico, lo que refuerza las acusaciones.

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