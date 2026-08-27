Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, sostiene que el excontralmirante es inocente pese a que ya fue vinculado a proceso y se mantiene en prisión preventiva por presunto huachicol fiscal.

“Es inocente 100%, si fuera culpable creo que ya estuvieran las pruebas o por lo menos no las hubieran reservado”. Mónica Gámez

En entrevista con López-Dóriga, Mónica Gámez explicó que Fernando Farías Laguna no poseía el poder jerárquico ni las facultades legales para tomar las decisiones de las que se le acusa.

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Mónica Gámez defiende a Fernando Farías Laguna y asegura que su esposo es “100% inocente”

Este jueves 27 de agosto, el excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada en la modalidad de robo de hidrocarburos.

Pese a su vinculación y las medidas cautelares impuestas, Mónica Gámez defiende que su esposo es “100% inocente” y acusó que las autoridades han ocultado información que revelaría su inocencia.

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, asegura que en los tomos de información reservada se encuentran los nombres de las personas realmente involucradas en el caso de huachicol fiscal.

Asimismo, Mónica Gámez señaló que su esposo no tenía las facultades legales para comisionar o designar a marinos en posiciones clave de las aduanas para operar el contrabando de hidrocarburos.

Ante la pregunta de si Fernando Farías Laguna podría señalar a los responsables de la red de huachicol fiscal, Mónica Gámez dijo que su esposo no podría hacerlo, pues él nunca estuvo involucrado con el delito:

“No estaba metido en esa en esa red realmente, No conoce cómo operaban”. Mónica Gámez

Gámez aseveró que si su esposo hubiera estado involucrado, nunca habría gestionado la reunión directa entre Guerrero Alcántar y el exsecretario de Marina para exponer el desvío de combustible.

Tras estas declaraciones, Mónica Gámez exigió un debido proceso y la entrega de los expedientes completos para una defensa adecuada, denunciando que las autoridades están utilizando a su esposo como un chivo expiatorio.