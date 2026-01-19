El presidente Volodimir Zelenski emitió un mensaje en el que informó que se activó una alerta militar en Ucrania ante la posibilidad de que Rusia ejecute un ataque en su contra.

“Rusia se ha preparado para un ataque masivo y espera el momento de ejecutarlo” Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski insiste en posible ataque de Rusia; emite nueva alerta militar

Al insistir en que Rusia está planeando lanzar un nuevo ataque en contra de Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski emitió una alerta militar y llamó a la población a permanecer atenta.

A través de un mensaje que compartió en redes sociales, el mandatario informó sobre la activación nuevo enfoque para el uso de la defensa aérea del que, dijo, se centrará en grupos de fuego móviles y drones interceptores.

Luego de explicar algunos de los despliegues que se efectúan ante la amenaza de un posible ataque ordenado desde el Kremlin, Zelensky pidió mantenerse “extremadamente alertas” en los próximos días.

“En los próximos días, debemos mantenernos extremadamente alertas: Rusia se ha preparado para un ataque masivo y espera el momento de ejecutarlo. Presten mucha atención a las alertas de ataques aéreos” Volodimir Zelenski

En ese sentido, pidió que todas las regiones que comprenden el territorio de Ucrania, presenten mucha atención a las alertas por ataques aéreos que se emitan en los siguientes días.

En especial cuando el mandatario resaltó que todas las zonas tienen que estar listas para responder von velocidad al ataque de Rusia y se pueda brindar auxilio y apoyo a la población en general.

Cabe destacar que en días previos, Zelenski dijo que inteligencia ucraniana había observado que Rusia estaba analizando lanzar ataques contra objetivos específicos, en particular subestaciones que generan energía nuclear.

Zelenski informa de nuevo nuevo sistema de defensa aérea

Al activar una nueva alerta militar para prepararse ante un posible ataque de Rusia, Volodimir Zelenski también informó que se activará un nuevo sistema de defensa aérea.

Sobre ello, el mandatario dijo que se trata de una nueva unidad de defensa aérea que va a reemplazar su actual sistema, del que dijo, se compone de pequeños grupos que despliegan drones interceptores.

Además, anunció que Paolo Yelizarov fungirá desde este momento como el vicepresidente de la Fuerza Aérea, y de quien resaltó, se encargará de supervisar y desarrollar la iniciativa.