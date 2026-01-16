A través de un mensaje que compartió en sus redes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky alertó sobre supuestos nuevos ataques rusos, por lo que pidió ayuda militar urgente.

“Nuestros informes de inteligencia indican que Rusia está preparando nuevos ataques masivos” Volodimir Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hizo un llamado a sus aliados y a toda la comunidad internacional, para que les brinden ayude militar ante supuestos nuevos ataques rusos.

Lo anterior debido a que en el mensaje que compartió en redes, el mandatario aseveró que información de inteligencia señala que Rusia está planeando lanzar más ataques masivos en contra de Ucrania.

“Hablamos con franqueza con nuestros socios, tanto sobre misiles de defensa aérea como sobre los sistemas que tanto necesitamos” Volodimir Zelensky

Por ello, pidió a los socios del país que se le apoye con suministros militares que puedan hacer frente a la nueva ofensiva, como el caso particular de misiles de defensa aérea.

Al advertir que las reservas con s que cuentan son insuficientes, resaltó que el Ministro de Defensa de Ucrania ya trabaja en el tema, pero urgió a la población a mantenerse atenta a las alertas.

En ese sentido, Volodimir Zelensky también pidió a la ciudadanía en general que brinden ayuda a las personas que los roden “a quienes están solos y a quienes necesitan su apoyo”.

Our intelligence reports that Russia is preparing new massive attacks. We are speaking frankly to our partners—both about air-defense missiles and the systems we need so much. Supplies are insufficient. We are trying to speed things up, and it's crucial that our partners hear us. pic.twitter.com/S5mxhOI3fL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2026

Zelensky pide que el mundo no se calle ante nuevos ataques rusos

Tras pedir que se les dé más ayuda militar para repeler supuestos nuevos ataques rusos, Volodimir Zelensky, señaló que el Ministerio del Interior también está desplegando acciones de emergencia.

En específico, resaltó que el organismo se concentra en ampliando el número de "puntos de invencibilidad" ante los reportes de inteligencia sobre la nueva ofensiva del Kremlin.

De la misma forma, garantizó que su gobierno trabaja de manera coordinada con las empresas encargadas de generar y suministrar energía, para evitar que se generen apagones.

Además, indicó que las acciones de colaboración se enfocan en conseguir más equipos y reservas, a pesar de lo cual dijo que algo de más relevancia es que el mundo no se quede callado.

“La clave es que el mundo no se quede callado al respecto. Las guerras no terminan sin presión, y es precisamente porque la presión es insuficiente que Rusia está haciendo todo esto” Volodimir Zelensky

Con respecto a dicho punto, Volodimir Zelensky refirió que también es necesario que la comunidad internacional haga eco de las acciones rusas, pues la presión es necesaria para frenar el conflicto.