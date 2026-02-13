La tercera mesa de diálogo de Rusia y Ucrania vuelve y nuevamente será mediada por Estados Unidos en busca de ponerle fin a la guerra entre los países.

El 11 de febrero, Rusia atacó localidades en Dnipro en el sureste de Ucrania, dejando al menos cuatro muertos, personas heridas y casas derrumbadas por el bombardeo.

Rusia y Ucrania vuelven a negociar con Estados Unidos de mediador

Tras las reuniones que Rusia y Ucrania tuvieron en Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos, donde no lograron llegar a un acuerdo, ambos aceptaron tener una nueva mesa de diálogo.

En esta tercera ocasión, Estados Unidos nuevamente será el mediador entre Rusia y Ucrania que se debaten principalmente territorio y seguridad garantizada que Volodímir Zalenski exige.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. (Sergei Grits/AP / AP)

En cambio, Rusia exige el retiro de Ucrania de la región oriental de Donetsk, siendo un 17 por ciento lo que tiene bajo su control.

Asimismo, Rusia tiene demandas de concesiones sobre Ucrania, pero este rechaza aceptar asegurando que se trata de algo igual a un contrato de por vida.

Para esta tercera mesa de diálogo, Dmitri Peskov, secretario de Prensa del Kremlin en Rusia, aseguró que se realizaría el 17 y 18 de febrero en Ginebra con un representante de Kiev y uno de Washington como mediador.

Rusia ataca a Ucrania días antes de pactar nueva mesa de diálogo

Antes de que Rusia y Ucrania pactaran nuevo diálogo con Estados Unidos como mediador, el gobierno de Vladímir Putin atacó Dnipro dejando muertos, heridos y derrumbes.

Información dada por Oleksandr Ganjah, gobernador de Dnipro, el nuevo bombardeo por Rusia dejó impacto en tres pequeñas localidades donde hubo al menos cuatro muertos, varios heridos y casas derrumbadas.