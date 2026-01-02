Zelensky​ platicó con Nikos Christodoulides este 1 de enero y uno de sus temas de conversación habría sido la entrada de Ucrania a la Unión Europea (UE), que sería necesaria para lograr la paz.

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, fue elegido recientemente para estar al frente del Consejo de la UE y Volodímir Zelensky habría pedido retomar la entrada de Ucrania a la unión.

Entrada de Ucrania a la UE es indispensable para lograr la paz, asegura Zelensky (Especial )

Zelensky habla con Nikos Christodoulides y afirma que entrada de Ucrania a UE es indispensable para la paz

A través de redes sociales, Volodímir Zelensky informó que habló con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y aseguró que Ucrania debe ser prioridad durante su dirigencia de la UE.

Volodímir Zelensky reiteró que la entrada de Ucrania a la UE es una de sus “garantías de seguridad”, por lo que están haciendo todo lo necesario para cumplir con los acuerdos e integrarse a la unión.

“Es importante que Ucrania sea una de las prioridades clave durante la presidencia chipriota. La pertenencia de Ucrania a la Unión Europea es una de nuestras garantías de seguridad, y por nuestra parte, siempre estamos haciendo todo lo necesario”. Volodímir Zelensky

De acuerdo con la información, Ucrania podría entrar pronto a la UE si el plan de paz para ponerle fin a la guerra con Rusia prospera, pues esto cambiaría la perspectiva del consejo.