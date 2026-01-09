En Kiev, Ucrania, se vive un nuevo ataque de drones rusos, tal como circula en redes sociales; de momento Volodimir Zelensky no ha confirmado si la arremetida dejó heridos o muertos.

El ataque de Rusia a Kiev se da después de que el presidente ucraniano alertara sobre la arremetida, esto pese a la búsqueda de terminar con una guerra que está por cumplir cuatro años .

Rusia vs Ucrania: ataques de drones en Kiev dejó al menos tres muertos

La noche del jueves 8 de enero se registraron diversas explosiones en Kiev, perpetradas por ataque de drones rusos, tal como confirmaron las autoridades; habría al menos habría tres muertos y seis heridos.

Esto fue confirmado por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko en su canal de Telegram en donde añadió que tres de los heridos fueron hospitalizados.

Ataque de drones rusos en Kiev (Redes sociales)

Asimismo, señaló que en la región de Dnipró impactó un dron sobre un edificio de doce plantas, que dejó un incendio además de que provocó la evacuación de 29 personas.

Se reportó otro incendio en el distrito de Desnyanskyi, en Kiev así como misiles en otros distritos de Kiev, los más afectados fueron Pechersk y Darnitsia.

La ciudad de Lvov (Leópolis) también fue víctima de los ataques de drones rusos, sin embargo se han descartado víctimas, aunque sí daños a la infraestructura, acorde con su alcalde, Andrii Sadovii.

Estados Unidos y Volodimir Zelensky advirtieron ataques de drones rusos en Ucrania

Más temprano, la embajada de Estados Unidos en Kiev había reportado alerta de seguridad para sus ciudadanos, ya que habría recibido información sobre un potencial ataque en la capital de Ucrania.

Sin embargo, la alerta de Estados Unidos agregó que el ataque aéreo de Rusia tendría lugar en los próximos días, por lo que podrían verse más drones y miseles en Kiev y regiones aledañas.

Esto también fue mencionado por Volodimir Zelensky en un video, aunque precisó que el ataque de Rusia tendría lugar durante la noche de este mismo día, tal como detectaron los servicios de inteligencia.