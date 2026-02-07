Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, dijo que el gobierno de Donald Trump ha propuesto ponerle fin a la guerra con Rusia para el próximo mes de junio de este 2026.

El presidente de Ucrania reveló que han expresado sus términos a los representantes estadounidenses para que se logre un tratado y se ponga fin a la guerra con Rusia.

Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo / AP)

Los planes de Donald Trump serían terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia este junio de 2026, así lo reveló el presidente Volodímir Zelenski, aunque no dio detalles sobre cómo lo hará.

“Han dicho que quieren hacerlo todo en junio. Y harán todo para asegurar que la guerra termine”. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

Ante los medios, Volodímir Zelenski dijo que el gobierno de Donald Trump está poniendo en la mesa propuestas para que ambas partes, tanto Ucrania como Rusia, paren la guerra.

El presidente Volodímir Zelenski señaló que la premura de Donald Trump por terminar el conflicto entre Ucrania se debe a asuntos internos de Estados Unidos, pues se aproximan elecciones.

“¿Por qué este verano? Entendemos que sus asuntos internos en Estados Unidos tienen un impacto y serán incluso más relevantes para ellos”. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

Cabe recordar que en noviembre de 2026, habrá elecciones para renovar a los representantes en el Congreso de Estados Unidos, lo que estarìa ejerciendo presión en Donald Trump.

Pese al interés de Estados Unidos a ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski reiteró que se fijarán bien los términos en los que terminará la guerra.