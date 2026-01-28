Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, acusó a Rusia de terrorismo luego de lanzar un ataque con drones a un tren de pasajeros, evento que dejó cuatro muertos y 28 personas heridas.
Según Volodímir Zelenski, un ataque a un tren de pasajeros es considerado sin duda como “un acto terrorista”, pues no existe ninguna justificación militar para asesinar a civiles.
Zelenski acusa a Rusia de terrorismo tras ataque con drones a tren de pasajeros
A través de redes sociales, el presidente Volodímir Zelenski acusó que Rusia lanzó un ataque contra un tren de pasajeros ucranianos, en el que murieron al menos 4 personas.
Volodímir Zelenski recalcó que Rusia “debe rendir cuentas por lo que está haciendo” en Ucrania y no solo por el reciente ataque, sino por todas las amenazas que han cobrado vidas en Ucrania.
El presidente de Ucrania señaló que en cualquier parte del mundo un ataque militar a civiles es considerado como un acto terrorista y no existe duda sobre esta clasificación.
En su publicación, Zelenski aprovechó para enviar sus condolencias a las familias de los muertos tras el ataque con drones de Rusia y dijo que aún siguen buscando más víctimas.
“Los equipos de rescate siguen buscando a cuatro personas más, y otras dos han resultado heridas”Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania,