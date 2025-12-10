Ana Corina Sosa es la hija de María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y quien recibió en nombre de su madre el galardón; es por eso que te damos detalles de quién es ella tales como:

¿Quién es Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

¿Qué edad tiene Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

¿Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

¿Cuántos hijos tiene Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

¿Qué estudió Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

¿En qué ha trabajado Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en nombre de su mamá

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado (@anacorinasosa / Instagram)

¿Quién es Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

El nombre de Ana Corina Sosa se ha hecho tendencia este 10 de diciembre del 2025, pues ella es hija de María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y quien, en ausencia de su madre, lo recibió en Oslo, Noruega.

En ese sentido, Ana Corina Sosa es la hija mayor de los tres hijos de María Corina Machado durante su relación con el empresario Ricardo Sosa Branger con quien se casó entre 1990 y 2001.

Ella es la representante global de María Corina Machado, quien se encontraba escondida de manera clandestina en Venezuela y de quien se sabe, ya pudo salir del país rumbo a Noruega.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado (@anacorinasosa / Instagram)

¿Qué edad tiene Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

Se sabe que Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado nació en Caracas, Venezuela en 1991, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

¿Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, tiene esposo?

En la entrega del Premio Nobel de la Paz que recibió Ana Corina Sosa en nombre de su madre, María Corina Machado, reveló que estaba casada; sin embargo, no dio a conocer la identidad de su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

Aunque se sabe que nació en 1991, al no conocerse la fecha exacta de mes y día de nacimiento, no se puede saber a qué signo zodiacal pertenece Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado.

Ana Corina, Ricardo y Henrique Sosa, hijos de María Corina Machado (@anacorinasosa / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

Durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, reveló que tenía hijos; aunque no mencionó cuantos, sus nombres o edades.

¿Qué estudió Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

Se sabe que Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado tiene un título de la Escuela de Negocios de Harvard, además de una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de Michigan.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado acepta el Premio Nobel de la Paz en su nombre (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool via AP / AP)

¿En qué ha trabajado Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

A los 12 años, Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado emigró a Estados Unidos en donde realizó sus estudios y su vida en general; actualmente reside en Nueva York.

En sus redes sociales, Ana Corina Sosa se ha mostrado en eventos para hablar de la situación en Venezuela, misma en donde promulga la libertad y democracia.

También en sus redes sociales y conferencias, la hija de María Corina Machado habla de su experiencia como una inmigrante venezolana en Estados Unidos.

Ana Corina Sosa también ha trabajado en el sector tecnológico, y es parte del equipo de Celonis, la multinacional de software como Chief of Staff.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en nombre de su mamá

Ante la ausencia de María Corina Machado, su hija Ana Corina Sosa, fue la encargada de recibir el Premio Nobel de la Paz en su nombre en Oslo, Noruega.

Cuando el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes presentó a Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, el foro estalló en aplausos y ovaciones que duró varios segundos.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”. Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado