A continuación te contamos quién es Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, que se encuentra en medio de la controversia tras la insistencia de Donald Trump por las pruebas nucleares.

Chris Wright señaló que las nuevas pruebas de sistemas de armas nucleares no incluirán explosiones atómicas, pero ¿quién es el secretario de Energía de Estados Unidos?

¿Quién es Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos?

Christopher Allen Wright nació el 15 de enero de 1965 en Colorado, Estados Unidos.

Es un ingeniero y empresario estadounidense que ha causado gran controversia por su opinión sobre el cambio climático.

Desde el 4 de febrero del 2025 se desarrolla como secretario de energía en los Estados Unidos, esto bajo la segunda presidencia de Donald Trump.

Chris Wright ha causado gran controversia por su opinión sobre el cambio climático, y es que aunque ha reconocido que es real, al mismo tiempo afirma que “no hay crisis climática”.

Para Chris Wright el hecho de que se busque mitigarlo reduciendo el uso de combustibles fósiles, “frenará el progreso global”.

Chris Wright es un defensor a ultranza de la fractura hidráulica y considera paradójico que las turbinas eólicas, los paneles solares y las baterías están hechos de materiales para su fabricación que requieren “enormes cantidades de energía térmica derivada de hidrocarburos.

“Sin hidrocarburos no habría forma de producir las enormes cantidades de acero y cemento que sustentan nuestro mundo” Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos

En ese sentido, Chris Wright ha criticado la transición hacia las energías limpias.

Cree que una mayor producción de combustibles fósiles puede sacar a la gente de la pobreza en todo el mundo y prometió ayudar a Trump a “liberar la seguridad energética y la prosperidad”.

¿Cuántos años tiene Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos?

Chris Wright tiene 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos?

Chris Wright se encuentra casado con una mujer de nombre Liz con quien vive en Englewood, Colorado.

¿Cuántos hijos tiene Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos?

No hay información pública disponible sobre si el secretario de Energía de Estados Unidos Chris Wright tiene hijos.

¿Qué estudió Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos?

Chris Wright obtuvo una licenciatura de ingeniería mecánica y una maestría en ingeniería eléctrica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Realizó estudios de posgrado en ingeniería eléctrica en la Universidad de California, Berkeley y el MIT.

¿En qué ha trabajado Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos?

En 1992, Chris Wright fundó Pinnacle Technologies, una empresa dedicada a la producción comercial de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica, donde se desempeñó como director ejecutivo hasta 2006.

También fue presidente de Stroud Energy (actual Stroud Exploration Company), otra empresa dedicada a la producción de gas de esquisto, antes de venderla en 2006.

En 2011, Chris Wright fundó Liberty Energy en Denver, la segunda mayor empresa de fracturación hidráulica en América del Norte, donde se desarrolla como director ejecutivo.

Además, Chris Wright es miembro de:

Consejo de administración de Oklo Inc., una empresa de tecnología nuclear

EMX Royalty, una compañía dedicada a los pagos de regalías por derechos minerales y de minería

Chris Wright señaló que las pruebas de sistemas de armas nucleares ordenadas por Donald Trump no incluirán explosiones atómicas

Chris Wright reveló que las nuevas pruebas de sistemas de armas nucleares que ordenó el presidente Donald Trump no incluirán explosiones atómicas.

“Creo que las pruebas de las que estamos hablando en estos momentos son pruebas de sistemas” Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos

En entrevista para Sunday Briefing de Fox News, Chris Wright puntualizó que son explosiones no críticas.

“Estas no son explosiones nucleares. Son lo que llamamos explosiones no críticas” Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos

Agregó que los planes involucran “todas las demás partes de un arma nuclear para asegurarse de que entreguen la geometría adecuada y configuren la explosión nuclear”.

Las declaraciones de Chris Wright llamaron la atención y es que es la primera vez que el gobierno federal aclara el tema desde que Donald Trump anunció que había dado órdenes para comenzar a probar armas nucleares.