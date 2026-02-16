La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, disolvió programas sociales creados durante el gobierno de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
Bajo la administración de Delcy Rodríguez también fueron eliminadas las fundaciones y misiones que impulsó el movimiento chavista.
Los motivos de su eliminación responden a la implementación de nuevas directrices y políticas de orden social, explicó el gobierno de Delcy Rodríguez.
Siete fundaciones y misiones creadas por Maduro fueron eliminados por Delcy Rodríguez
De acuerdo con la Gaceta Oficial de Venezuela publicada el 9 de febrero, al menos siete fundaciones y misiones fueron eliminadas a través del Decreto 5.248.
Así, el gobierno de Delcy Rodríguez ordenó la supresión y liquidación de los siguientes programas sociales creados por Maduro:
- Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz
- Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra
- Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE)
- Fundación Propatria 2000
- Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez
- Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA)
- Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS)
Eliminación de programas ocurre tras reconciliación con Estados Unidos
La medida fue dada a conocer apenas mes y medio después de registrarse la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.
Por su parte, Estados Unidos ha dicho tener una buena relación con Delcy Rodríguez, principalmente en lo que a temas de petróleo respecta.
Además, Estados Unidos ha enviado ayuda humanitaria y flexibilizado algunas sanciones a Venezuela, sin que ello signifique que Donald Trump haya retrocedido en sus amenazas.