La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, disolvió programas sociales creados durante el gobierno de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

Bajo la administración de Delcy Rodríguez también fueron eliminadas las fundaciones y misiones que impulsó el movimiento chavista.

Los motivos de su eliminación responden a la implementación de nuevas directrices y políticas de orden social, explicó el gobierno de Delcy Rodríguez.

Siete fundaciones y misiones creadas por Maduro fueron eliminados por Delcy Rodríguez

De acuerdo con la Gaceta Oficial de Venezuela publicada el 9 de febrero, al menos siete fundaciones y misiones fueron eliminadas a través del Decreto 5.248.

Así, el gobierno de Delcy Rodríguez ordenó la supresión y liquidación de los siguientes programas sociales creados por Maduro:

Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) Fundación Propatria 2000 Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS)

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. (Ariana Cubillos / AP)

Eliminación de programas ocurre tras reconciliación con Estados Unidos

La medida fue dada a conocer apenas mes y medio después de registrarse la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Por su parte, Estados Unidos ha dicho tener una buena relación con Delcy Rodríguez, principalmente en lo que a temas de petróleo respecta.

Además, Estados Unidos ha enviado ayuda humanitaria y flexibilizado algunas sanciones a Venezuela, sin que ello signifique que Donald Trump haya retrocedido en sus amenazas.