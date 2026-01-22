¿Quién es Laura Dogu? Se trata de la nueva jefa de misión en Venezuela que fue designada por el gobierno de Estados Unidos y de quien te contamos los siguientes datos:

Laura Dogu como es la nueva jefa de misión diplomática en Venezuela (Especial)

¿Quién es?

Laura Dogu es una diplomática de carrera adscrita al Departamento de Estado de Estados Unidos que nació en Virginia y estudió en la Universidad de Texas, para luego trabaja en distintas regiones del mundo.

Su perfil la ha llevado a desempeñar funciones diplomáticas en países como México, Honduras y Turquía, donde ocupó cargos consulares y administrativos en los que participó en programas de cooperación internacional.

En el año 2015, la funcionaria fue nombrada embajadora en Nicaragua, cargo en el que permaneció hasta 2023 y durante ese periodo lideró proyectos de asistencia y diplomacia pública.

Además, se sabe que fue integrante la Oficina de Relaciones Internacionales del Ejército, donde colaboró con el FBI y su perfil incluye experiencia en coordinación interagencial y seguridad regional.

En enero de 2026, Laura Dogu fue designada jefa de misión diplomática en Venezuela, lo cual fue confirmado por Estados Unidos donde su tarea principal será encabezar la representación oficial en Caracas.

¿Qué edad tiene?

Hasta el mes de enero de 2026, Laura Dogu tiene 62 años, debido a que n los registros se indica que nació en el año de 1964.

¿Quién es su esposo?

No hay información pública verificada sobre quién es el esposo de Laura Dogu, los registros oficiales y perfiles biográficos disponibles no mencionan datos de su vida conyugal.

¿Qué signo zodiacal es?

Aunque se sabe que nació en 1964, no se ha publicado su fecha exacta de nacimiento, por lo que no es posible determinar con certeza su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene?

Tampoco existen referencias oficiales o verificadas sobre si tiene hijos, pues los perfiles diplomáticos y comunicados del Departamento de Estado no incluyen información sobre su familia.

¿Qué estudió?

En lo que corresponde a la formación académica que ha desarrollado, los datos disponibles en fichas curriculares indican que Laura Dogu estudió lo siguiente:

Universidad de Texas en Arlington, licenciatura en administración de empresas

Universidad de Texas en Austin, maestría en administración de empresas (MBA)

Estudios en el National War College, enfocados en seguridad y estrategia internacional

¿En qué ha trabajado?

Antes de ser nombrada como la nueva jefa de misión en Venezuela por Estados Unidos, Laura Dogu ha trabajado en diversos puestos como los siguientes:

Departamento de Estado de Estados Unidos, en distintas áreas consulares y administrativas

Embajada de Estados Unidos en México, con funciones en asuntos consulares

Embajada de Estados Unidos en Honduras, en temas de cooperación y gestión diplomática

Embajada de Estados Unidos en Turquía, con responsabilidades en seguridad y relaciones bilaterales

Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, entre 2015 y 2023

Oficina de Relaciones Internacionales del Ejército de Estados Unidos, como consejera en temas de seguridad

Colaboración con el FBI en programas de seguridad y cooperación interagencial

Estados Unidos designó a Laura Dogu como la nueva jefa de misión en Venezuela

Laura Dogu fue nombrada oficialmente jefa de misión diplomática en Venezuela el 22 de enero de 2026, lo que el gobierno de Estados Unidos confirmó como parte de la reanudación de relaciones bilaterales.

La decisión se produjo tras la salida de Nicolás Maduro del poder, contexto en el que el Departamento de Estado anunció que la nueva etapa incluirá cooperación en energía, seguridad regional y asistencia humanitaria.

En dicho cargo, la funcionaria deberá coordinar la reapertura de la embajada en Caracas, la supervisión de programas consulares y la interlocución directa con autoridades venezolanas en distintos ámbitos.