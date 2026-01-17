El gobierno de Estados Unidos realizó la primera venta de petróleo venezolano incautado a la compañía Vitol, con sede en Houston, luego de haber capturado a Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información, Vitol fue una de las petroleras que asistieron a la reunión con el presidente Donald Trump la semana pasada y habría aceptado invertir en Venezuela.

Vitol, vinculada a Trump, recibió la primera venta de petróleo venezolano (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Vitol recibe la primera venta de petróleo venezolano incautado por Estados Unidos

Estados Unidos vendió el primer lote de petróleo venezolano incautado a la comercializadora Vitol, quién habría pagado un monto aproximado de 250 millones de dólares.

Esta fue una de las primeras acciones del presidente Donald Trump para posicionar el petróleo venezolano de nuevo en el mercado energético luego de la captura de Nicolás Maduro.

Un funcionario del Departamento de Energía aseguró que Vitol es una de las mayores comercializadores de energía del mundo, por lo que fue elegida como la primera para esta transacción.

Sin embargo, la venta de Estados Unidos del petróleo venezolano a Vitol ha desatado polémica, pues uno de los principales ejecutivos de esta empresa invirtió en la campaña política de Trump.

Los reportes indican que John Addison, ejecutivo de Vitol, realizó aportaciones que suman alrededor de 6 millones de dólares a comités y grupos que respaldaron la reelección de Donald Trump.