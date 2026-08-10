El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registró el lunes 10 de agosto de 2026 una nueva emisión de ceniza y gases en medio de la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia.

La Aeronáutica Civil suspendió operaciones aéreas debido a la presencia de ceniza, mientras el Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja por riesgo de erupción.

Aunque surgieron especulaciones sobre la relación entre el terremoto y la actividad volcánica, las autoridades señalaron que no existe evidencia científica que los vincule directamente.

Volcán Puracé emite cenizas tras fuerte terremoto en Colombia (Captura de pantalla)

Volcán Puracé registra nueva emisión de cenizas tras fuerte terremoto en Colombia

Tras el fuerte terremoto en Colombia, el volcán Puracé registró una nueva emisión de cenizas, lo que generó preocupación entre habitantes de la región y surgieron versiones sobre la relación entre ambos fenómenos.

Pese a las especulaciones, el SGC señaló que, hasta el momento, no existe evidencia de una relación directa entre el terremoto y la actividad volcánica.

El reporte de la SGC señala que la columna de ceniza del volcán Puracé alcanzó una altura máxima de 700 metros, por lo que se detuvo las operaciones aéreas en la región.

Cabe mencionar que el fuerte terremoto de magnitud 7.4 fue registrado a las 7:34 de la mañana (hora local). Hasta el momento, se reportan más de 100 muertos por este desastre natural en Colombia.