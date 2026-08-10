El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 provocó el colapso de una de las torres de la Catedral Basílica de Manizales, ícono arquitectónico construido entre 1928 y 1939.

Videos en redes sociales captaron el momento en que la estructura de la Catedral Basílica de Manizales se derrumbó durante el terremoto.

El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró “desastre nacional” tras confirmar 71 muertos, con la mayor afectación en Risaralda, Valle del Cauca y Chocó.

Catedral Basílica de Manizales pierde una torre tras terremoto en Colombia

La Catedral Basílica de Manizales, que fue construida entre 1928 y 1939, perdió una de sus torres durante el terremoto de 7.4 del 10 de agosto de 2026.

Este edificio es considerado uno de los íconos arquitectónicos de la zona de Manizales; sin embargo, el terremoto provocó el colapso de una de sus torres, que se derrumbó sobre la fachada de la catedral.

La estructura será inspeccionada en el interior por autoridades de Protección Civil para determinar la seguridad de la estructura.

terremoto en Colombia deja más de 70 muertos

El terremoto magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto de 2026, dejó como saldo decenas de muertos y el derrumbe de edificios, así como daños en aeropuertos.

Ante los daños, el gobierno de Colombia declaró situación de “desastre nacional”; los reportes señalan al menos 71 muertos y se prevé que esta cifra pueda aumentar en las próximas horas.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto.