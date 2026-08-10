La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, tras el sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia la mañana del 10 de agosto de 2026, no se han reportado mexicanos heridos.

“Hasta el momento, no se tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas” SRE

La cancillería expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano y reiteró la disposición de México para brindar “todo el apoyo que se requiera”.

En paralelo, el gobierno de Colombia declaró desastre natural y confirmó que la cifra de víctimas asciende a 71, con graves afectaciones en Risaralda, Valle del Cauca y Chocó.

SRE expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia tras sismo 7.4

La SRE expresó su solidaridad al pueblo de Colombia y a su gobierno tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido alrededor de las 7:34 horas, tiempo local del 10 de agosto de 2026.

“La SRE da seguimiento al sismo registrado esta mañana en Colombia. México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso” SRE

Asimismo, la cancillería reiteró la disposición de México de brindar “todo el apoyo que se requiera”.

Por otra parte, recomendó a los mexicanos y mexicanas en Colombia a mantenerse informados a través de los canales oficiales, así como atender las indicaciones de las autoridades locales.

Cifra de muertos por sismo en Colombia asciende a 71; declara desastre natural

El gobierno de Colombia declaró una situación de desastre natural por el sismo magnitud 7.4 reportado la mañana del 10 de agosto,

Asimismo, señaló que la cifra de muertes reportadas hasta el momento asciende a 71, 29 de ellas en ciudades capitales.

De acuerdo con los reportes, la mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto.