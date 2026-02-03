Autoridades de Cuba aseguran que no tienen ningún diálogo especial con Estados Unidos tras las declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump, donde asegura negociaciones con líderes cubanos.

En entrevista con la agencia AP, Carlos Fernández de Cossío, Viceministro de Relaciones Exteriores, aseguró que Cuba mantiene un diálogo normal con Estados Unidos, abordando asuntos de migración y tráfico de drogas.

Esto luego de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva donde anuncia la imposición de aranceles a todos aquellos países que realicen envíos de petróleo a Cuba.

Trump anuncia negociaciones con Cuba (Yazmín Betancourt/SDPnoticias)

Cuba se dice “abierta al diálogo” con Estados Unidos para abordar diferencias

En entrevista para AP, Carlos Fernández de Cossío aseguró que Cuba no tiene una mesa de diálogo con Estados Unidos, luego de que Trump obligara a frenar el envío de petróleo a la isla bajo la consigna de buscar la caída del régimen castrista.

No obstante, el funcionario aseveró que, siempre y cuando se respete el modelo político de Cuba, su gobierno está dispuesto a sostener un “diálogo informal” con Estados Unidos para abordar las diferencias entre ambos países.

De acuerdo con Donald Trump, las presiones sobre el gobierno de Cuba obligarían a sus dirigentes a negociar con Estados Unidos, tras reiterar que la isla podría sufrir una crisis energética si se queda sin combustible.

En este sentido, Carlos Fernández de Cossío no reveló las condiciones actuales de Cuba, ni tampoco si cuentan con algún plan de respaldo para hacer frente a esta situación.

Por el contrario, el viceministro aseguró que Cuba está preparada para enfrentar cualquier adversidad con “estoicismo y austeridad”.

Trump aseguró en días anteriores que Cuba caerá tras cancelarse los envíos de petróleo desde Venezuela y México, toda vez que Rusia apenas apoya a la isla con menos del 10% de lo que necesitan para subsistir.