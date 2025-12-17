El profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Nuno Loureiro, fue encontrado muerto en su casa cerca de Boston y las autoridades ya iniciaron una investigación.

¿Qué le pasó al profesor del MIT, Nuno Loureiro?

Medios de comunicación revelaron la muerte del profesor de MIT, Nuno Loureiro de 47 años de edad, quien fue encontrado muerto en su casa cerca de Boston, Estados Unidos.

De acuerdo con los informes, Nuno Loureiro fue asesinado a tiros en su casa, por lo que las autoridades ya iniciaron una investigación por homicidio del profesor, físico y científico del MIT, especializado en fusión.

BREAKING: 47-Year-Old Nuno Loureiro, Who Was Recently Appointed Director Of MIT’s Plasma Science and Nuclear Fusion Center, Was Shot Dead In His Home With No Suspect In Custody@HarrisonHSmith pic.twitter.com/DOQtXs3isS — Alex Jones (@RealAlexJones) December 16, 2025

Todo indica que Nuno Loureiro recibió disparos mientras se encontraba en su casa en Brookline, Massachusetts, el pasado lunes 15 de diciembre; tras ser llevado al hospital, murió el martes 16 de diciembre según el comunicado de la Fiscalía del Distrito de Norfolk.

Hasta el momento no hay detenidos y la investigación sobre el asesinato de Nuno Loureiro a disparos, y quien entró al MIT desde el 2016, continúa.

El año pasado ue nombrado el año para dirigir el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, en donde quiso impulsar la tecnología de energías limpias y otras investigaciones.