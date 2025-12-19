El sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y asesinato del profesor Nuno Loureiro era Claudio Manuel Neves Valente, quien fue encontrado muerto el pasado 18 de diciembre, por lo que te decimos quién era con preguntas como:

¿Quién es Claudio Manuel Neves Valente?

¿Qué edad tiene Claudio Manuel Neves Valente?

¿Claudio Manuel Neves Valente tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Claudio Manuel Neves Valente?

¿Claudio Manuel Neves Valente tenía hijos?

¿Qué estudió Claudio Manuel Neves Valente?

¿En qué trabajó Claudio Manuel Neves Valente?

Claudio Manuel Neves Valente, sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y asesinato de Nuno Loureiro, es hallado muerto

Claudio Manuel Neves Valente, sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y asesinato de Nuno Loureiro (Especial)

¿Quién es Claudio Manuel Neves Valente?

Claudio Manuel Neves Valente es el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, y también del asesinato del profesor Nuno Loureiro.

De acuerdo a lo que se sabe, Claudio Manuel Neves Valente también era ciudadano portugués y no tenía ningún registro penal en Estados Unidos; de hecho usó una licencia de conducir de Florida para alquilar un Nissan Sentra en Boston.

A Portugal National named Claudio Neves Valente, 48 YO, is your shooter.



As suspected, the person interviewed that was near the suspect "blew the case wide open."



So glad Valente won't be able to kill others.



Thank you to the witness who came forward.



Way to go FBI SWAT and… pic.twitter.com/erTyHbeTsP — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) December 19, 2025

¿Qué edad tiene Claudio Manuel Neves Valente?

De acuerdo a los expedientes, Claudio Valente tenía 48 años de edad.

¿Claudio Manuel Neves Valente tenía esposa?

No se ha revelado si Claudio Valente era casado.

¿Qué signo zodiacal era Claudio Manuel Neves Valente?

Al no saberse su fecha completa de nacimiento, no se puede conocer su signo zodiacal de Valente.

¿Claudio Manuel Neves Valente tenía hijos?

No se sabe si Neves Valente tenía hijos.

Claudio Manuel Neves Valente, sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y asesinato de Nuno Loureiro (Especial)

¿Qué estudió Claudio Manuel Neves Valente?

Claudio Manuel Neves Valente asistió a la Universidad Brown durante tres semestres como estudiante de posgrado.

“Él no era un estudiante actual, no era un empleado y no recibió un título de la Universidad, asistió solo durante tres semestres” Christina H. Paxson, presidenta de la Universidsd de Brown

Desde otoño del 2000 hasta la primavera del 2001, Neves Valente fue admitido en la Escuela de Posgrado de Brown para estudiar en el programa de Maestría en Ciencias y Doctorado en Física, y solo estuvo inscrito en clases de dicha materia.

Posteriormente, se sabe que el sospechoso tomó una licencia para después retirarse formalmente de la universidad el 31 de julio de 2003.

También se dio a conocer que de 1995 y 2000, asistió al mismo programa académico en Portugal que el profesor Nuno Loureiro.

🚨 BREAKING: The FBI announced they believe suspected Brown University shooter Claudio Neves Valente went to school in Lisbon, Portugal with the MIT professor who was murdered on Monday



In other words, if Providence PD weren’t incompetent, that MIT professor would be alive today pic.twitter.com/eMqBPjC9Fg — Nick Sortor (@nicksortor) December 19, 2025

¿En qué trabajó Claudio Manuel Neves Valente?

De acuerdo a registros escolares y las autoridades, un hombre con el mismo nombre - Claudio Manuel Neves Valente- fue despedido de un puesto de monitor en el Instituto Superior Técnico de Portugal en el año 2000.

Claudio Manuel Neves Valente, sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y asesinato de Nuno Loureiro (Especial)

Claudio Manuel Neves Valente, sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y asesinato de Nuno Loureiro, es hallado muerto

Los investigadores revelaron que Caludio Manuel Neves Valente que se quitó la vida el pasado 18 de diciembre, pues encontraron en el cuerpo una herida de bala autoinflingida.

También hicieron una reconstrucción de los hechos y se revela que realizó el tiroteo en la Universidad de Brown el sábado 13 de diciembre; el asesinato del profesor del MIT, Nuno Loureiro, ocurrió la noche del lunes 15 de diciembre.

El cuerpo de Neves Valente fue encontrado en un almacén en Salem, New Hampshire, a unos 104 kilómetros al norte de Providence, Rhode Island, en donde ocurrió el tiroteo de la Universidad de Brown.

De momento, la policía desconoce los motivos por los cuales Claudio Valente realizó el tiroteo en la Universidad de Brown y asesinó al profesor Loureiro; sin embargo, creen que actuó solo.