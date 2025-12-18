El pasado 17 de diciembre se reveló que el científico y profesor del MIT, Nuno Loureiro, fue asesinado en su casa; ahora Israel apunta a que Irán estaría involucrado en el homicidio.

¿Por qué Israel dice que Irán estaría detrás del asesinato de Nuno Loureiro?

Tras darse a conocer la noticia del asesinato del científico nuclear y profesor del MIT, Nuno Loureiro, investigadores israelíes han estado examinando la información revelada ya que se sabe que él era judío cuya postura se inclinaba a Israel durante los enfrentamientos en Gaza.

Nuno Loureiro, originario de Portugal, era un investigador mundialmente reconocido en el campo del plasma y la fusión nuclear, y de acuerdo a las investigaciones israelíes, afirman que existe una posibilidad de que Irán esté involucrado en su asesinato.

Nuno Loureiro, profesor del MIT (Especial)

Sin embargo, no hay nada confirmado ni evidencia que vincule el asesinato de Nuno Loureiro a un estado u operación de inteligencia y se sigue investigando el motivo de su asesinato.

Tampoco no se han reportado signos de intrusión y de momento no hay especulaciones sobre un motivo político, ideológico o de seguridad para el asesinato del profesor del MIT.

