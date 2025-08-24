La tarde de hoy domingo 24 de agosto de 2025, la Universidad de South Carolina, en Estados Unidos, informó que presentaron un reporte por la posible presencia de un tirador activo en el campus de Columbia.

Al respecto, la Universidad de South Carolina emitió una alerta para alumnos y docentes, indicando que debían resguardarse en un lugar seguro por la posibilidad de que un hombre armado estuviera en las instalaciones de Columbia.

El Departamento de Policía de Columbia, así como el Departamento del Sheriff del Condado de Richland, en Carolina del Sur, indicaron que se encuentran revisando la emergencia, a la espera de emitir más información.

Información en desarrollo...