La noticia del asesinato del profesor y científico del MIT, Nuno Loureiro de 47 años de edad en su residencia, ahora se ha vinculado al tiroteo de la Universidad de Brown en en Providence, Rhode Island.

¿Por qué la muerte de Nuno Loureiro se vincula al tiroteo de la Universidasd de Brown?

De acuerdo a reportes policiales, se encontró muerto al principal sospechoso tanto del tiroteo de la Universidad de Brown como del asesinato del profesor Nuno Loureiro el pasado jueves 18 de diciembre.

Leah Foley, fiscal federal del Distrito de Massachusetts

Claudio Manuel Neves Valente de 48 años de edad quien fuera ex alumno de la Universidad de Brown y ciudadano portugués, se habría quitado la vida de acuerdo con los informes del jefe de Policía de Providence, Oscar L. Pérez Jr.

Esto ocurrió en un almacén en Salem, Nueva Hampshire, donde la policía encontraron un automóvil de alquiler abandonado con una matrícula que se cree está relacionada con el Valente.

En una conferencia de prensa, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, reveló que Valente habría actuado solo en el tiroteo y asesinato del profesor Loureiro, y encontraron junto al cuerpo del sospechoso una bolsa, dos armas de fuego y pruebas que coincidían con la escena del crimen.

La presidenta de la universidad, Christina Hull Paxson, reveló que Valente estuvo inscrito en la Universidad de Brown en el programa de maestría en Ciencias y doctorado en Física desde septiembre de 2000 hasta abril de 2001; posteriormente, tomó una licencia antes de retirarse en julio de 2003.

El sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y el asesinato del profesor del MIT, Nuno Loureiro, solo estuvo en clases de física, las cuales se impartieron en el edificio de ingeniería y física Barus & Holley, donde ocurrió el tiroteo.

También se reveló que previamente, Valente estuvo en el mismo programa académico que el profesor Loureiro en Portugal, entre 1995 y 2000.