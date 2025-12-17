El físico y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Nuno Loureiro, fue asesinado en su casa, por lo que te decimos quién era el científico nuclear con detalles como:

¿Quién era Nuno Loureiro, profesor del MIT?

Nuno F. G. Loureiro, físico y científico especializado en fusión nuclear que fue asesinado en su casa en Brookline, Massachusetts.

Él fue designado el 2024 para dirigir el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT.

¿Qué edad tenía Nuno Loureiro, profesor del MIT?

De acuerdo con los reportes, Nuno Loureiro tenía 47 años de edad, lo que indica que nació en 1977.

¿Nuno Loureiro, profesor del MIT, tenía esposa?

No se sabe si Nuno Loureiro tenía esposa.

¿Cuál era el signo zodiacal de Nuno Loureiro, profesor del MIT?

Al no saberse exactamente la fecha de nacimiento de Nuno Loureiro, no puede conocerse su signo zodiacal.

¿Nuno Loureiro, profesor del MIT, tenía hijos?

Tampoco se sabe si Nuno Loureiro tenía hijos.

¿Qué estudió Nuno Loureiro, profesor del MIT?

Se sabe que Nuno Loureiro estudió física en el Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa, graduándose en 2000 con una licenciatura y un máster

También estudió en el Imperial College de Londres y obtuvo un doctorado en física en 2005 con una tesis sobre los modos de desgarro en el plasma.

¿En qué había trabajado Nuno Loureiro, profesor del MIT?

Después de graduarse, Nuno Loureiro se unió a la Universidad de Princeton como investigador postdoctoral en el Laboratorio de Física del Plasma de Princeton en 2005 hasta 2007.

Posteriormente, el científico nuclear trabajó en el Centro Culham para la Energía de Fusión, un laboratorio bajo la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, hasta 2009.

Regresó a Portugal para ser investigador en el Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear en el IST de Lisboa durante 7 años, pero fue hasta el 2016 que se incorporó al MIT.

Aquí trabajaba como profesor y científico especializado en fusión nuclear en donde estudió la reconexión magnética y la turbulencia del plasma; publicó varios trabajos en revistas científicas.

Para el 2021, Nuno Loureiro se convirtió en profesor titular de física con un nombramiento conjunto en el Departamento de Ciencias e Ingeniería Nuclear.

En 2022, se convirtió en subdirector del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, el laboratorio más grande del MIT, y en 2024 fue nombrado director titular.

En enero de 2025, el presidente Biden entregó a Loureiro el Premio Presidencial a la Carrera Temprana , el máximo galardón del gobierno para jóvenes científicos.

Nuno Loureiro, profesor del MIT, fue asesinado en su casa

Se dio a conocer que el pasado 15 de diciembre, Nuno Loureiro fue encontrado asesinado en su casa, cerca de Boston, en su departamento en en Brookline, Massachusetts.

Y aunque fue trasladado a un hospital de Boston con heridas de bala, fue declarado muerto el pasado 16 de diciembre.

Es por eso que las autoridades abrieron una investigación por homicidio que ya ha llamado la atención de varios medios de comunicación internacionales, especialmente porque hay quien apunta que habría sido un crimen de odio pues Nuno Loureiro era judío y apoyaba a Israel y los enfrentamientos en Gaza.