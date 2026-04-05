Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó otro ultimátum a Irán para abril el estrecho de Ormuz o de lo contrario dijo van a vivir “el infierno”.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá” Donald Trump

En el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz lanzado de este 5 de abril, Trump ha señalado que si no abre atacará centrales elécticas y puentes.

El límite de la advertencia es el martes 7 de abril a las 20:00 horas del Este.

Donald Trump califica de “malditos locos” a Irán y advierte que vivirán el infierno

Donald Trump acompañó su mensaje de ofensas señalando que son unos “malditos locos” y que vivirán el infierno como “nada igual”.

La ofensas y advertencias fueron acompañados de la amenaza para que “abran el maldito estrecho”.

Desde Irán han señalado que las declaraciones de Trump tienen la intención de generar terror entre la población civil y que de llevarse a cabo serían crímenes de guerra.

Irán advierte de ampliar cierre de estrechos con consecuencias para la economía mundial

En Irán han contraamenazado al advertir que podrían no solo mantener el control del estrecho de Ormuz sino de cerrar también el estrecho de Bab al-Mandab, con graves consecuencias para la economía mundial.

Previamente, desde Irán han calificado otras declaraciones de Trump como actos de desesperación y se han recordado ultimátums no llevados a cabo a fin de ganar tiempo o impactar en el precio de los combustibles.