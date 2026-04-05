La misión de Irán ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al organismo implementar acciones ante las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre “desatar un infierno” si no se reabre el estrecho de Ormuz.

“Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán” Misión de Irán ante OUU

El país musulmán dijo ante la ONU que se trata de una amenaza directa de Donald Trump contra estructuras vitales para la población civil.

Irán: comunidad internacional debe prevenir crímenes de guerra de Trump

Irán dijo que las amenzas abiertas son una incitación a aterrorizar civiles y una evidencia de intenciones de cometer crímenes de guerra.

Ante ello, dijeron que la comunidad internacional tiene la obligación legal de prevenir crímenes de guerra.

Irán contramenaza a Trump por estrechos para el paso de energéticos

Desde Irán y ante las amenazas de Donald Trump, han anunciado un frente de resistencia para atacar el estrecho de Bab al-Mandab, otra ruta clave del comercio mundial en Medio Oriente.

La advertencia es que nuevamente se podrían interrumpir fácilmente el flujo de energía y comercio, comomen el estrecho de Ormuz, con graves consecuencias en los precios del petróleo y el gas.

Desde el gobierno iraní, en voz del portavoz presidencial, Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, se dijo que una condición para la apertura del estrecho de Ormuz es que los ingresos por tránsito se destinen parcialmente a compensar a Irán por los daños de la guerra.

Cabe recordar que la amenaza de Trump consiste en que atacará plantas eléctricas y puentes en Irán a partir del 7 de abril sino se reabre el estrecho de Ormuz.