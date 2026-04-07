El gobierno de Irán convocó a la población a formar cadenas humanas alrededor de centrales nucleoeléctricas luego de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con “acabar con la civilización” del país si no se cumplen sus demandas.

La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán continúa y ha llegado a un punto en el que incluso la población civil comienza a involucrarse para intentar evitar posibles ataques contra infraestructura estratégica.

Este martes 7 de abril se cumple el plazo que Donald Trump dio al gobierno iraní para abrir el estrecho de Ormuz. En caso de no cumplir con esta exigencia, el mandatario estadounidense lanzó una dura advertencia contra el gobierno iraní.

Cadenas humanas en Irán tras advertencias de Trump generan impacto (Especial )

Irán convoca a jóvenes, mujeres y estudiantes a formar cadenas humanas ante amenazas de Trump

De acuerdo con reportes internacionales, la televisión estatal iraní difundió un comunicado del Ministerio de Juventud, en el que se convoca a jóvenes a participar en la formación de cadenas humanas para proteger centrales nucleoeléctricas del país.

Otros reportes señalan que en estas movilizaciones también participan mujeres, estudiantes e incluso menores de edad, quienes se colocan alrededor de las instalaciones consideradas estratégicas.

En redes sociales comenzaron a circular videos de ciudadanos con banderas de Irán formando cadenas humanas alrededor de centrales nucleoeléctricas, como la ubicada en Kazerun, en la provincia de Fars, al sur del país.

La intención de estas acciones es evitar que estas infraestructuras se conviertan en objetivos militares en caso de un ataque por parte de Estados Unidos.

The Iranian regime has dispatched its supporters to form human chains/shields outside key infrastructure facilities across Iran to prevent their bombardment, including outside the Kazerun Power Plant in Fars province, southern Iran. pic.twitter.com/kajQyKScN5 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 7, 2026

Casa Blanca asegura que solo Trump conoce los planes sobre Irán

Ante las amenazas del presidente estadounidense, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que solo Donald Trump conoce los planes que podría ejecutar contra Irán en las próximas horas.

“Solo el presidente sabe en qué punto están las cosas y qué hará” Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

Las declaraciones surgen en medio de especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares contra Irán, así como reportes que indican que funcionarios iraníes habrían roto negociaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, horas antes la Casa Blanca desmintió en un mensaje publicado en la red social X que Estados Unidos tenga previsto utilizar armas nucleares contra Irán.