Irán le responde al ultimátum de Donald Trump y lo tacha como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”, lo que aumenta la tensión con Estados Unidos.

“La advertencia es una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida” Ali Abdollahi Aliabadi

Esto luego de que Donald Trump amenazó con destruir la infraestructura vital de Irán si no acepta un acuerdo en 48 horas para abrir el Estrecho de Ormuz.

Irán tacha el ultimátum de Donald Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”

En un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, el general Ali Abdollahi Aliabadi tachó el ultimátum de Donald Trump de “nervioso y estúpido”.

El coordinador adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes destacó que es una acción “impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida” el “amenazar la infraestructura del país y nuestros bienes nacionales”.

En alusión a las palabras de Donald Trump, Ali Abdollahi Aliabadi advirtió que “se las abrirán las puertas del infierno”.

“Desde el inicio de la guerra impuesta hemos hecho todo lo que hemos dicho. El significado de este sencillo mensaje es que se abrirán para usted las puertas del Infierno” Ali Abdollahi Aliabadi

Incluso alertó de ataques “sin restricciones” si Donald Trump cumple sus amenazas por el Estrecho de Ormuz.

“En caso de ataque del enemigo estadounidense-sionista, atacaremos sin restricciones la infraestructura empleada por el ejército terrorista estadounidense y la infraestructura del régimen sionista” Ali Abdollahi Aliabadi

El general Ali Abdollahi Aliabadi señaló que las Fuerzas Armadas de Irán no vacilarán en defender al país.

“Las Fuerzas Armadas no vacilarán un solo momento en la defensa de los derechos de la nación y la protección de los bienes nacionales. Vamos a poner a cada agresor en su lugar” Ali Abdollahi Aliabadi

Este fue el ultimátum de Donald Trump a Irán sobre el Estrecho de Ormuz

Las declaraciones del general Ali Abdollahi Aliabadi vienen después del ultimátum de Donald Trump a través de su plataforma Truth Social.

Y es que el presidente de Estados Unidos advirtió que en dos días expirará el ultimátum que dio a Teherán para que reabra por completo el Estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra.

Donald Trump aseguró que si Irán no desiste se “abrirá el infierno sobre ellos”.

“¿Recordáis cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos” Donald Trump

Cabe recordar que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos, aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final “definitivo y duradero”.

El Estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier bloqueo o conflicto en la zona tiene impacto global.