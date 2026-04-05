La tensión entre Donald Trump e Irán por la liberación del estrecho de Ormuz continúa, aunque el mandatario señala que las negociaciones siguen avanzando.

Sin embargo, Donald Trump también señaló que si no se llega a un acuerdo con el gobierno de Irán sobre Ormuz, no temerá “abrirlo por la fuerza”, mandando una ofensiva total.

Donald Trump “volará todo por los aires” si no hay acuerdo con Irán sobre Ormuz

En una entrevista para Axios, Donald Trump mencionó que hay optimismo sobre las negociaciones entre los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, e Irán sobre el Estrecho Ormuz.

Donald Trump (Alex Brandon/Reuters / via REUTERS)

Sin embargo, Donald Trump recalcó que si dichas negociaciones con Irán fallan, atacará sin dudar. “Hay muchas posibilidades pero, si no llegan a un acuerdo, lo volaré todo por los aires”, fueron sus palabras.

Las amenazas del mandatario de Estados Unidos no se deben de tomar en vano, pues recientemente ordenó un ataque sobre el puente B1, luego que las negociaciones iniciales se cayeran.

Según el presidente estadounidense, cuando ya se iba a llegar a una resolución, autoridades de Irán le dijeron que esperara 5 días; cosa que para él fue un indicio de que no lo estaban tomando en serio.

Donald Trump aumentó sus amenazas contra Irán por Ormuz

Donald Trump no se quedó en paz tras estas declaraciones iniciales; luego de su entrevista con Axios, tomó su cuenta de Truth Social para ser más puntual en sus intenciones si no se abre el estrecho de Ormuz.

El mismo Donald Trump incluso le puso fecha al ataque, señalando que el martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente; que no habrá nada igual y desatará el infierno si no abren el estrecho de Ormuz.

El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump amenaza con atacar Irán (Especial)

Hay que señalar que Estados Unidos puso de plazo el lunes 6 de abril para que Irán volviera a abrir el estrecho de Ormuz, de ahí sus amenazas sobre atacar el día martes 7.

De momento no hay una respuesta del gobierno iraní, lo que da a entender que prefieren mantener la tensión en la mesa de negociaciones, más allá de los medios de comunicación como lo ha hecho el mandatario estadounidense.