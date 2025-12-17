Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México hizo un llamado a la vía pacífica ante bloqueo de Estados Unidos a petroleros venezolanos.

Desde su conferencia mañanera del miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó la postura de México a la "no intervención extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica“.

““Reiteramos la posición de México acorde con la constitución de la no intervención extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Recordó que este posicionamiento de México va más allá de cómo se manejan los gobiernos en otros países como el caso de Venezuela.

Sheinbaum hace llamado a la ONU por conflicto de Trump con Venezuela

Además en este posicionamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma su papel en el conflicto que se ha desarrollado con Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Venezuela.

Nota en desarrollo, en breve más información...