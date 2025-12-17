El gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, denunciará ante la ONU el bloqueo naval interpuesto por Estados Unidos.

Esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que a partir del martes 16 de diciembre habrá un bloqueo total a todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

Venezuela pide intervención del Consejo de Seguridad de la ONU ante bloqueo naval de Estados Unidos

La noche de este martes, Venezuela emitió una carta dirigida a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar el bloqueo naval anunciado por el gobierno de Donald Trump.

Y es que según el presidente Trump, Venezuela robó supuestos campos de petróleo, mismos que usa para abastecerse y vender crudo para financiar al gobierno de Maduro.

La misiva acusa a Estados Unidos de cometer actos de piratería, secuestro y uso de la fuerza tras haber interceptado un buque petrolero que transportaba más de un millón 900 mil barriles de petróleo el día 10 de diciembre.

Además, el gobierno de Maduro acusa que los tripulantes del buque fueron secuestrados, mismos de los que hasta el momento señalan se desconoce su paradero.

Venezuela señala a la ONU que las acciones ordenadas por Trump representan una clara violación al derecho internacional, por lo que ante esto solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de dicha organización.

Nicolás Maduro denuncia secuestro y robo de buque petrolero por Estados Unidos (Captura)

Venezuela rechaza bloqueo naval de Estados Unidos por acusaciones de robo

Tras el mensaje de Donald Trump, Venezuela rechazó en un segundo comunicado el bloqueo naval de Estados Unidos por acusaciones de robo.

El gobierno de Maduro aseguró que las palabras de Trump representan una amenaza “temeraria y grave” contra Venezuela, por lo que llamó a defender la soberanía nacional.

Venezuela acusó que las intenciones de Trump son robarse el petróleo y las riquezas de su país, reiterando que estas le pertenecen exclusivamente a esta nación sudamericana.

Esto contrario a lo que ha asegurado Trump, que Venezuela supuestamente robo campos petroleros para utilizarse y enriquecerse con estos.

Venezuela llamó a estar unidos ante las amenazas de Trump, reiterando que Trump ha desvelado sus verdaderas intenciones: robarse el petróleo y las riquezas de su país.